Cárcel (ds Girona): “Ritorno di Romeu? Mi piacerebbe, non lo vedo impossibile”

Il direttore sportivo del Girona, Quique Cárcel, ritiene fattibile il possibile ritorno di Oriol Romeu dopo la sua partenza per il Barcellona quest’estate. Lo ha affermato in un’intervista a Diari de Girona, in cui ha confessato di non vedere l’operazione come qualcosa di impossibile: “Personalmente mi piacerebbe al cento per cento. Romeu ci ha regalato cose magiche. Molti giocatori me lo hanno detto, lui è quello che ha insegnato loro a competere. Vedo opzioni? Non è facile perché ci sono dei contratti, ma non lo vedo impraticabile”.

Foto: Twitter Barcellona