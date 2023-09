Carboni: “Sul gol annullato ci ho capito poco. Abbiamo creato tantissimo, la porta sembrava stregata”

Il difensore del Monza Andrea Carboni ha parlato ai microfoni di Sky Sport al termine della gara pareggiata in casa contro il Lecce.

Queste le sue parole: “Abbiamo creato tantissimo, poi quel gol annullato… Purtroppo oggi non entrava, è andata così e comunque è sempre meglio non perdere. Il goal annullato? Non ci ho capito niente sinceramente, più che altro perché è stato richiamato dal Var… La respinta del giocatore del Lecce a me sembrava una giocata, ma non è stata vista così. E’ andata così, pazienza. L’arbitro comunque ha fatto una grande partita”.

Sul goal subito a freddo: “Siamo stati bravi, quel gol poteva condizionare ma abbiamo ripreso in mano la partita immediatamente”.

Sulla difesa: “Il Lecce è partito fortissimo, è una grande squadra e diamo merito a loro. Ci hanno messo in difficoltà, poi dopo il pareggio è uscito fuori il Monza che vogliamo”.

Foto: Facebook Carboni