Con le partite di ieri sera si è completato il quadro generale dei quarti di finale di Carabao Cup. Il nome delle squadre in semifinale è chiaro, come gli accoppiamenti- si disputerà rispettivamente: Nottingham Forest- Manchester United e Southampton-Newcastle. Le partite si giocheranno in gare di andata e ritorno a cavallo tra il 24 gennaio ed il 1 febbraio.

Foto: Logo Carabao Cup