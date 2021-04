Carabao Cup, Manchester City-Tottenham: per la finale potranno accedere 8000 tifosi a Wembley

La English Football League (EFL) ha confermato che per la finale di Carabao Cup fra Manchester City e Tottenham in programma il prossimo 25 aprile sarà garantito l’accesso a Wembley a 8000 spettatori. Nel comunicato ufficiale si legge che questa partita verrà inserita nel programma Events Research Programme, ovvero una serie di test condotti in eventi sportivi per raccogliere dati e ridurre al minimo il rischio di trasmissione del virus.

Foto: Twitter Wembley