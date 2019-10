Carabao Cup: Liverpool-Arsenal show, 5-5! Reds avanti ai rigori. Lo United batte il Chelsea

In Inghilterra va in scena la EFL, la Coppa di Lega inglese. Il Liverpool ad Anfield supera l’Arsenal al termine di una partita al cardiopalma: 5-5 dopo i tempi regolamentari, i Reds passano ai rigori grazie all’errore fatale di Dani Ceballos, che condanna i Gunners. Al Wolverhampton non basta il gol di Cutrone, ai quarti di finale va l’Aston Villa. Si qualifica anche lo United, che batte il Chelsea 2-1 con la doppietta di Rashford.

Foto: Twitter ufficiale Champions