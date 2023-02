Carabao Cup, la finale sarà Manchester United-Newcastle

Il Manchester United si qualifica per la finale di FA Cup, battendo il Nottingham Forest, ripetendo il successo, dopo il 3-0 dell’andata Vittoria ad Old Trafford per 2-0, con i gol di Martial e Fred. In finale sarà sfida al Newcastle. Nella serata di ieri i Magpies avevano avuto la meglio sul Southampton. L’atto conclusivo del torneo si giocherà come da tradizione a Wembley, appuntamento al 26 febbraio.

Foto: logo Carabao Cup