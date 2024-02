Carabao Cup, in programma quest’oggi la finale Chelsea-Liverpool

Pomeriggio di fuoco in Inghilterra dove è in palio il primo trofeo del 2024. Allo Stadio Wembley di Londra, alle ore 16, Chelsea e Liverpool scenderanno in campo nell’ultimo atto della EFL Cup (nota anche come Carabao Cup per motivi di sponsorizzazione), la Coppa di Lega inglese. I Reds, detentori in carica del titolo, arrivano a questo appuntamento dopo aver battuto nell’ordine Leicester, Bournemouth, West Ham e Fulham. I Blues, che quest’oggi si giocano di fatto l’unica reale possibilità di vincere un trofeo in stagione alla luce del decimo posto in Premier, hanno invece avuto la meglio su Wimbledon, Brighton, Blackburn, Newcastle e Middlesbrough.

Foto: Twitter Carabao Cup