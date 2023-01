Carabao Cup, impresa del Southampton. City battuto 2-0 ed eliminato

Serataccia per il Manchester City che perde clamorosamente 2-0 in casa dell’ultima in classifica della Premier, il Southampton. Un 2-0 netto per i padroni di casa al St. Mary’s, che elimina gli uomini di Guardiola, mai realmente pericolosi e in una serata davvero negativa.

Le reti decisive nel primo tempo, di Mara al 23′ e di Djenepo al 28′.

Nella ripresa, Guardiola si è giocato l’arsenale pesante, buttando anche Haaland nella mischia, ma il Southampton (che in Premier subisce gol da maggio e con una media di due reti a partita) si difende alla grande e blocca i campioni d’Inghilterra.

Southampton in semifinale, delusione per Giardiola.

Foto: Instagram personale