Carabao Cup, il Liverpool vola in finale. Arsenal battuto 2-0 con una doppietta di Diogo Jota

Una doppietta di Diogo Jota permette al Liverpool di battere l’Arsenal. Emirates espugnato 2-0 e in virtù dello 0-0 dell’andata, i Reds si qualificano per la finale della finale di Carabao Cup, la Coppa di Lega inglese.

L’attaccante portoghese segna un gol per tempo; niente da fare per la squadra di Arteta, che nel finale resta in dieci per l’espulsione di Partey. All’andata era finita 0-0, la finale sarà Liverpool-Chelsea e si disputerà il 27 febbraio a Wembley.