Carabao Cup, il City cede al West Ham ai calci di rigore: decisivo l’errore di Foden

Il West Ham ha eliminato il Manchester City ai calci di rigore in Carabao Cup. Dopo lo 0-0 maturato al termine dei novanta minuti, nessun errore per gli Hammers dal dischetto. A fare la differenza, stavolta in negativo, è Phil Foden: il suo penalty termina a lato e consegna il passaggio del turno ai rivali.

La squadra di Guardiola aveva vinto le ultime 4 edizioni della Coppa di Lega inglese e non perdeva una partita in questa competizione dal 26 ottobre 2016.

