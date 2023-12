Carabao Cup, il Chelsea elimina il Newcastle ai rigori. Avanti anche Middlesbrough e Fulham

Il Chelsea pareggia al 92′ con Mudryk nei quarti di finale di EFL Cup contro il Newcastle, firma l’1-1 e poi passa dopo i calci di rigore contro i Magpies con il risultato di 5-3. Nei tiri dagli undici metri tutti perfetti i Blues, errori di Trippier e Ritchie per gli ospiti. Tutto facile per il Middlesbrough, che vince 3-0 in trasferta sul campo del Port Vale: a segno Howson all’11, Rogers al 23′ e Crooks al 53′. In attesa del match di domani tra Liverpool e West Ham, avanza anche il Fulham, che liquida l’Everton fuori casa con il risultato di 8-7 dopo i calci di rigore. Gli ospiti erano passati in vantaggio al 41′ con l’autogol di Keane, ma Beto all’82’ li aveva momentaneamente ripresi. Dal dischetto errori di Onana e Gueye per i locali che sono stati fatali, mentre per i bianconeri ha fallito solo De Cordova-Reid.

Logo Carabao Cup