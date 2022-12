Carabao Cup, Brighton eliminato ai calci di rigore. Bene United e Nottingham Forrest

Sono appena terminate le sfide della Carabao Cup di questo mercoledì sera. Nessun problema per il Manchester United che batte 2-0 il Burnley grazie alle reti di Eriksen e Rashford Passa anche il Nottingham Forest che demolisce 4-1 il Blackburn in trasferta. Saluta, invece, la competizione il Brighton: la squadra di Roberto De Zerbi cade ai calci di rigore contro il Charlton, decisivo l’errore di Moises Caicedo. Appuntamento a domani per il big match tra Manchester City e Liverpool.

Blackburn-Nottingham Forest 1-4

Charlton-Brighton 4-3 d.c.r. (0-0)

Manchester United-Burnley 2-0

Foto: Carabao Cup Instagram