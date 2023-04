A “La Nazione” ha parlato Francesco Caputo che ha analizzato il difficile periodo dell’Empoli: “Sicuramente ci troviamo in una fase in cui è fondamentale fare punti, perchè veniamo da un periodo altalenante in cui non sempre abbiamo ottenuto quello che volevamo. Dobbiamo fare bene, ma prima è necessario pensare al Sassuolo e prendere le partite una alla volta”.

Foto: caputo sito empoli