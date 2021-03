Caputo su rigore all’ultimo respiro: Sassuolo-Napoli è 3-3

Termina 3-3 Sassuolo-Napoli, partita che sin dal primo minuto ha dato la sensazione di poter finire in qualsiasi modo. Al 21′ il Var annulla il vantaggio del Napoli con Insigne, per fuorigioco. Sassuolo in vantaggio grazie a una goffa deviazione di Maksimovic al 34’ sulla punizione calciata da Berardi dalla destra. Pareggio azzurro al 38’ con un bel sinistro di Zielinski servito da Demme. Torna avanti il Sassuolo sul finire del primo tempo grazie al rigore trasformato da Berardi per il fallo di Hysaj su Caputo. Nella ripresa il Sassuolo va più volte vicino al gol (Caputo e Berardi vengono fermasti dai legni), ma nel momento migliore dei neroverdi trova il pareggio la squadra di Gattuso con Di Lorenzo. La partita entra nel vivo, soprattutto nel finale: all’89 il Napoli trova il vantaggio su rigore con Insigne, ma si fa riprendere da Caputo sempre dagli undici metri al 94′ per un fallo di Manolas su Haraslin.

Foto: twitter sassuolo