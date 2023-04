Caputo: “Sono sempre stato sereno anche quando non segnavo. Nazionale? Mancini sceglie sempre al meglio”

Ciccio Caputo, attaccante dell’Empoli, ha parlato a Sky dopo la vittoria contro il Lecce.

Queste le sue parole: “Sono sempre stato tranquillo, anche quando c’è stato il principio d’incendio. Parlavo con i tifosi e prendevo il sole. L’abbraccio a Zanetti? Racchiude la nostra squadra, il nostro modo di essere e il fatto che seguiamo il mister in tutto e per tutto. Abbiamo spinto tanto nelle ultime due settimane, lavorando molto. Abbiamo preparato bene la sfida ed è arrivata una bella vittoria. Rinnovo automatico biennale in caso di salvezza? La casa che ho qui è di mia proprietà, non ho problemi. L’accordo è questo, voglio la salvezza, manca poco ma non dobbiamo mollare. Gli oriundi in Nazionale? Sinceramente non voglio entrare nel merito della convocazione di Retegui. Ho analizzato il periodo degli attaccanti italiani, Immobile e Belotti stanno facendo fatica, è stato un anno difficile ma non siamo secondi a nessuno. Mancini fa le scelte e dobbiamo accettarle, in ogni senso”.

Foto: sito Empoli