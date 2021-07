Caputo: “Si scaldano i motori, sono carichissimo”

Ciccio Caputo, attaccante del Sassuolo, ha voglia di riscatto dopo la stagione travagliata dello scorso anno a causa dei problemi fisici che l’hanno colpito nella seconda parte di campionato. Il giocatore vuole prepararsi al meglio per la prossima stagione e dopo i primi giorni di lavoro ha scritto un messaggio attraverso il proprio account Instagram: “Si scaldano i motori… Ecco i primi test in vista della partenza per il ritiro! Carichissimo #atuttabirra”, il post di Caputo con una sua foto.

FOTO: Twitter Sassuolo