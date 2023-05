Caputo: “Serata magica, ce la siamo meritata. Spero che Zanetti resti con noi”

Intervenuto ai microfoni di Dazn, l’attaccante dell’Empoli, Francesco Caputo, ha così parlato dopo la vittoria per 4-1 contro la Juventus nella quale ha realizzato una doppietta: “Serata magica, voluta, ce la siamo meritata. Ora dobbiamo godercela, non è da tutti fare quattro gol alla Juve”.

Infine, sul rapporto con Zanetti: “Penso si veda in campo, lui ha detto che andrebbe in guerra con me e io ci vado. Viviamo un momento magico dopo la salvezza raggiunta, vogliamo continuare a divertirci. Spero che il mister resti con noi”.

Foto: Instagram Juventus