Caputo: “Sembra una guerra. Ora vacciniamoci, è la strada migliore per uscire da questa situazione”

E’ passato un anno da quando l’attaccante del Sassuolo Francesco Caputo ha provato a tranquillizzare gli italiani con questo cartello: “Andrà tutto bene, restate a casa”.

L’ex Empoli ha parlato di quei momenti ai microfoni di Sky Sport: “E’ un ricordo che mi è rimasto dentro perché è stata l’ultima partita prima dello stop. L’atmosfera era difficile e delicata. L’idea del biglietto è nata anche grazie a mia moglie che prima della partita mi ha detto di lanciare un messaggio a tutti gli italiani. L’ho scritto al momento, non sapeva nulla nessuno, l’ho dato al team manager e poi ho esposto il biglietto dopo il gol. Questa sembra una guerra, è dura perché siamo ancora nel pieno della pandemia però ora siamo diventati ‘bravi’ a conviverci. Dobbiamo rispettare sempre le regole perché sono importanti. Sicuramente in questo momento ho il desiderio di fare un biglietto dove scriverei ‘Vacciniamoci’. Penso che questa sia la strada più giusta, la strada migliore. Non è facile, ma vaccinandoci e con l’impegno di tutti potremo uscire da questa situazione”.

Foto: Twitter Sassuolo