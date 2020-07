Caputo: “Questa vittoria significa che siamo un gruppo unito che crede nel progetto”

Ciccio Caputo, attaccante del Sassuolo che ha deciso la gara con Lazio, ha commentato la vittoria del club neroverde ai microfoni di SKY Sport: “Sono contento per questo obiettivo, oggi il risultato è straordinario. Ce la siamo giocata a viso aperto, abbiamo portato a casa 3 punti fondamentali. Il risultato di oggi è importantissimo, significa che siamo un gruppo unito che credo nel progetto. Ci godiamo il sogno Europa e vedremo più avanti. Raspadori? Chi gioca, gioca, fa bene. Sono contento per Raspadori, è un giovane che dà sempre il massimo e ha sfruttato la sua occasione. Questa vittoria è fondamentale e ci fa stare bene, ora è giusto sognare l’Europa League. Non ci dobbiamo dannare per questo obiettivo ma pensiamo a giocare senza pressioni e con la testa libera.”

Foto: profilo Twitter ufficiale US Sassuolo