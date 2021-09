Caputo: “Mi piaceva l’idea di giocare con Quagliarella. D’Aversa? Ha provato spesso a prendermi, ha una bella idea di calcio”

Ciccio Caputo, attaccante arrivato nell’ultimo giorno di mercato alla Sampdoria, ha rilasciato un’intervista alla Gazzetta dello Sport dove si è soffermato su Fabio Quagliarella: “Credo che quando in una squadra hai tanti giocatori di qualità e intelligenza, diventa facile adattarsi e stare insieme. Fabio è importantissimo per l’ambiente e per il gruppo. È stato anche il fatto di trovarlo qui a convincermi a venire alla Sampdoria. Mi piaceva l’idea di giocare con lui, anche se poi abbiamo tanti attaccanti forti, da Gabbiadini a Torregrossa. In carriera ho giocato con tutti davanti e mi sono sempre adattato. S’è visto anche a Empoli, l’intesa può solo migliorare”. Infine su D’Aversa: “Ha provato spesso a prendermi, ma poi non se n’era fatto nulla. Sono contento che lui sia qui, ha una bella idea di calcio, sa quello che vuole ottenere dai suoi giocatori, mi fa piacere che lui mi alleni. Ma anche il presidente Ferrero, che mi ha trasmesso tutto il suo entusiasmo, mi seguiva da tempo però ci eravamo sempre e solo sfiorati. E poi qui c’è il ds Faggiano, lo conosco da una vita: con il direttore mi ero sentito dieci giorni prima che finisse mercato, ma avevo rinnovato con il Sassuolo, quindi… Poi dopo la partita di Reggio Emilia con la Sampdoria, se n’è riparlato. La scelta migliore per entrambi”.

Foto: Twitter Sampdoria