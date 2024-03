Caputo: “La salvezza è alla portata, dobbiamo crederci. Con l’Inter sarà durissima”

Ciccio Caputo, attaccante dell’Empoli, ha parlato a La Nazione sul momento in casa toscana in vista del rush finale del campionato.

Queste le sue parole: “Sto meglio, riesco ad allenarmi con la squadra facendo tutto, questo è positivo. Ho sofferto tanto perché non ho mai avuto questo problema in passato, ma ci sta. Adesso serve solo continuare a lavorare e cercare di togliere questo piccolo fastidio che giorno dopo giorno va sempre meglio. La sosta, poi, per noi cade nel momento giusto perché venivamo da una serie di partite molto impegnative e ora stiamo lavorando per preparare al meglio il finale di nove partite, che sono quelle più importanti e decisive di tutto il campionato”.

Sull’Inter, prossimo avversario: “Una partita difficilissima, sulla carta una gara che non ha chances. Ma l’anno scorso a San Siro con l’Inter abbiamo fatto una grande vittoria, quindi può succedere di tutto. Ci faremo trovare pronti”.

Cosa servirà per centrare la salvezza?: “Servirà compattezza, restare uniti tutti e pensare partita dopo partita. Vero che ne mancano nove, ma possiamo raggiungere il nostro obiettivo solo ragionando gara dopo gara”.

Foto: Instagram Empoli