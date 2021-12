Caputo: “Il mister ci ha trasmesso serenità per tutta la settimana, sono stati giorni delicati”

Caputo ha parlato ai microfoni di DAZN dopo la vittoria del derby: “E’ stata una settimana delicata, il mister ci ha trasmesso tutta la serenità di questo mondo e l’abbiamo dimostrato in campo. Abbiamo vinto una partita importante anche per la classifica. Questi gol, che sembrano facili, per noi attaccanti sono importanti e soprattutto per me che in questo periodo ho segnato poco. Il nostro obiettivo è la squadra, siamo contenti di quello che stiamo facendo e ci godiamo questo momento”.

FOTO: Twitter Samp