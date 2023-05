Caputo fermato dall’influenza, Piccoli titolare nell’Empoli

Sorpresa di formazione per l’Empoli, impegnata nella sfida del Bentegodi contro l’Hellas Verona. Nell’undici titolare scelto da Paolo Zanetti non figura Ciccio Caputo, reduce dalla doppietta alla Juventus. Attaccante ex Sassuolo non disponibile a causa di un attacco influenzale con febbre alta che ha costretto il bomber dei toscani al forfait. Al suo posto parte da titolare Roberto Piccoli, anche lui in gol contro la Juventus e anche ex della partita di Verona.

