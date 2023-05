Caputo: “Empoli è casa mia. L’ho sempre detto. Sono tornato per questo”

Francesco Caputo, attaccante dell’Empoli, ai canali ufficiali del club toscano dopo la salvezza ottenuta.

Queste le sue parole: “Era quello che volevo quando sono arrivato qua, mi sono calato subito in questa realtà. Abbiamo raggiunto una salvezza meritata e l’abbiamo dimostrato sul campo. Le 100 presenze in maglia azzurra? Un traguardo che mi riempie d’orgoglio, sapete quanto ci tenga a questa squadra. L’ho sempre detto, Empoli è casa mia, sono tornato per questo. Ora voglio continuare a divertirmi, a togliermi magari qualche altra soddisfazione in termini di gol”.