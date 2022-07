Caputo dopo l’esame di maturità: “Più ansia qui che sotto porta”

Francesco ‘Ciccio‘ Caputo ha sostenuto quest’oggi l’esame di maturità diplomandosi in ragioneria, indirizzo amministrazione, finanza e marketing. L’attaccante della Sampdoria ha rilasciato un’intervista ai microfoni di Sky Sport alla fine dell’esame orale: “Possiamo chiamarla ragionier Caputo? Assolutamente si, spero. È andata bene, per fortuna mi son tolto questa tensione di dosso. Ho risposto a tutte le domande a cui i professori mi hanno sottoposto. Devo dire che sono stati molto bravi perchè mi hanno trasmesso serenità non mettendomi pressione e lasciandomi parlare. È stato più difficile trovarsi davanti alla commissione rispetto a quando mi trovo davanti al portiere: quello è il mio ambiente“.

Foto: Twitter Sampdoria