Caputo: “A questa maglia tengo tantissimo, passo importante verso la salvezza. Samp? Spero che si possano risollevare presto”

Ciccio Caputo, attaccante dell‘Empoli, ha parlato a Dazn dopo la vittoria contro la Salernitana.

Queste le sue parole: “Oggi abbiamo dimostrato il valore che ha questa squadra. Quando vogliamo ottenere una cosa, lottiamo fino in fondo. Abbiamo anche sofferto, ma il nostro obiettivo era vincere e abbiamo fatto un passo importante per la salvezza”.

Quanto ti mancava il gol? “Ho sofferto tantissimo, vivo per il gol. Bisogna però mettere da parte gli obiettivi personali e pensare alla squadra. Oggi ho segnato un gol importante per la squadra, quindi vale doppio”.

Quanto tieni a questa maglia? “Il campo lo dimostra, ci tengo tantissimo. Ho vissuto due anni bellissimi qui e, appena c’è stata la possibilità, sono tornato volentieri”.

Un pensiero alla Samp, retrocessa in B? “Ho vissuto un anno e mezzo alla Samp, so tutto quello che è successo all’interno. Non è facile, sono situazioni assurde: mando un abbraccio ai miei compagni e spero che possano risollevarsi. La Samp è una squadra storica e merita di stare in A”.

Foto: twitter Sampdoria