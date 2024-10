Capuano si dimette a Foggia: “Mi faccio da parte, ho visto cose assurde”

Clamoroso a Foggia. Dopo neanche un mese, decide di dimettersi Eziolino Capuano.

“Voglio parlare con il Presidente, ho visto cose assurde” – le sue parole rilasciate ai microfoni di Foggia TV -. Chiedo scusa a tutti. Non è la squadra di Capuano. Sono venuto con onestà, non è possibile. In 35 anni di carriera non mi ero trovato mai in questa situazione. Mi dimetto da allenatore. Quello che ho visto in campo…Io non sono degno forse di rappresentare questa situazione, mi faccio da parte. Nella vita la dignità di persona deve andare su tutto. Forse non sono in grado di allenare questa squadra e mi assumo tutta la responsabilità”.