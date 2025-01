Capuano ci spera: “Balotelli al Trapani? Mi piacerebbe, non sarebbe una pazzia”

Nonostante le smentite social di Mario Balotelli, in merito al suo futuro, c’è chi continua ancora ad alimentare voci. E’ il caso di un personaggio altrettanto altisonante, ovvero Eziolino Capuano. Il tecnico del Trapani, intervistato da Radio Kiss Kiss Napoli, alimenta i rumors sul giocatore attualmente in forza al Genoa.

Queste le sue parole: “Il presidente è una persona ambiziosa ed è una sua idea. Nel basket il Trapani lotta per lo scudetto, purtroppo nel calcio le cose non vanno come si aspettava. A gennaio abbiamo ringiovanito tutta la rosa. Se dovesse venire Balotelli sarei contentissimo, sarò sempre me stesso e non cambio mai. Ho compiuto 60 anni ed allenare Balotelli sarebbe bello. Non so se si concretizzerà, ma sarei contento. Nel mercato di gennaio ha preso giocatori di prospettiva fortissimi. E comunque Balotelli non è una pazza idea, stiamo facendo un mercato importante, il presidente ha dimostrato di voler fare grandi cose”.

Foto: sito Trapani