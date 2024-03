Caprile: “Sconfitta amara ma che non deve minare quanto di buono abbiamo costruito”

Elia Caprile, portiere dell’Empoli, ha parlato a Dazn dopo la sconfitta interna con il Cagliari.

Queste le sue parole: “Ovviamente nello spogliatoio non potevamo essere contenti del risultato finale, tuttavia siamo consapevoli di aver fatto una buona partita. Purtroppo non siamo riusciti a segnare, è stata una gara tra due squadre che hanno giocato bene e che hanno lottato fino alla fine. Gli episodi hanno girato dalla parte del Cagliari, però resta la buona prestazione e non dobbiamo dimenticare che bel percorso abbiamo fatto nelle settimane precedenti. Sarà dura arrivare alla salvezza, ma crediamo nella possibilità di raggiungere l’obiettivo. Il calendario? Il mister dice sempre che ogni gara rappresenta un’opportunità, nel calcio può accadere di tutto. Perciò andremo a San Siro con determinazione sperando di fare risultato”.

Foto: twitter Empoli