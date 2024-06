Caprile saluta Empoli: “Qui sono cresciuto, adesso è tempo di nuove sfide”

Il portiere dell’Empoli Elia Caprile, ormai destinato a rientrare alla casa madre, il Napoli, ha salutato il club che lo ha valorizzato in questa stagione con un lungo post social: “GRAZIE Empoli Ci tengo a ringraziare ognuno di VOI. A partire dai miei compagni di squadra, allo staff tecnico e a tutti coloro che fanno parte di questa meravigliosa FAMIGLIA.

È stato un viaggio straordinario, di emozioni e momenti indimenticabili – un ORGOGLIO per me difendere la porta AZZURRA e raggiungere il record storico per il club delle 3 salvezze consecutive in @seriea.

Ho dato tutto per difenderla e rimanerci è stato il mio, NOSTRO OBIETTIVO. Non sarebbe stato possibile senza il VOSTRO SUPPORTO

Un grazie speciale va a tutti voi tifosi, che non avete mai smesso di sostenerci anche nei momenti di difficoltà! PASSIONE e CALORE – la nostra FORZA per dare sempre il massimo. Non dimenticherò mai il Castellani e le battaglie affrontate INSIEME… ️ come l’ultima decisiva in casa contro la Roma Ad Empoli sono cresciuto, in meglio. Ora è tempo di nuove sfide e una cosa è certa – vi porterò sempre con me.

Grazie di tutto, Empoli

Elia”.