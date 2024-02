Caprile: “Mi sono sempre ispirato a Buffon. Mio padre è napoletano e sogno di giocare con gli azzurri”

Elia Caprile, portiere di proprietà del Napoli ma per questa stagione in prestito all’Empoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Dazn. Questo un particolare retroscena sulla sua infanzia ed una sua ambizione per il futuro:

“Il portiere a cui mi sono sempre ispirato è Buffon. Mio padre è napoletano, per questo amo la pizza con la mozzarella di bufala. E anche per questo è intuibile dove vorrei giocare in futuro (Napoli ndr), ma so che è ancora presto.”

Un pensiero poi sulla stagione in corso:

“Sono già contento di essere in Serie A con l’Empoli, un sogno che avevo da bambino e ringrazio il club che mi ha dato questa possibilità.”

Foto: Twitter Empoli