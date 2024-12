Caprile ipnotizza Zaccagni dal dischetto, Noslin (doppietta) porta avanti la Lazio: 2-1 all’intervallo

È appena terminata la prima frazione di gioco all’Olimpico: la Lazio conduce per 2-1 contro il Napoli. Al 21esimo, dopo un intervento falloso in area su Pedro, Caprile schierato per l’occasione da titolare ha intercettato il penalty calciato da Zaccagni. Ma l’appuntamento con il gol è solo rimandato per i biancocelesti. Sugli sviluppi di un calcio d’angolo, sponda di Gigot e colpo di testa vincente di Noslin che batte un incolpevole Caprile. Neres ruba palla a Tchaouna, arriva fin dentro l’area e calcia con il sinistro a incrociare. Mandas para, ma lascia il pallone nella zona di Simeone, che anticipa Patric e ribadisce in porta. Pareggio immediato del Napoli. Al 41′ torna avanti la Lazio: Zaccagni va via sulla sinistra e crossa basso in area per Pedro, che di tacco scarica per l’olandese, il quale controlla e batte ancora Caprile. Doppietta di Noslin e biancocelesti di nuovo avanti.

Foto: Instagram Lazio