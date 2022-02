Caprari: “Spero nella Nazionale, ma penso solo a lavorare. La Roma forse è un po’ inesperta”

Gianluca Caprari ha parlato a Dazn dopo il pareggio per 2-2 del suo Verona contro la Roma: “Abbiamo dato tanto nel primo tempo, è normale calare nella ripresa. Il pareggio ci va un po’ stretto, forse meritavamo la vittoria. Sento la fiducia dell’ambiente e sono contento della partita che ho fatto. Nazionale? Ci spero, devo solo continuare a lavorare. Giocando così si fa più fatica, ma ci alleniamo bene e i risultati si stanno vedendo. Cerco di giocare sempre bene, se poi capita in modo particolare contro la Roma non lo so. Devo solo continuare così. La Roma forse è un po’ inesperta, ma con un allenatore così può fare bene”.

FOTO: Twitter Verona