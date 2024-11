Caprari risponde a Engelhardt. Termina 1-1 Como-Monza. Un pareggio che non serve a nessuno

Termina in parità il derby lombardo tra Como e Monza, un punto che serve a pochissimo a entrambe le compagini vista la classifica complicata. Partita molto equilibrata al Sinigaglia nel derby lombardo. La sblocca il Como al 36′ con Engelhardt che fa respirare i lariani e affonda il Monza già ultimo in classifica. La compagine di Nesta però non si arrende e a inizio ripresa trova le energie per pareggiare con Caprari che fissa il match sull’1-1. Nel finale, prova più il Como a vincere ma le due squadre pensano più a non perdere che a sbilanciarsi per vincerla. In classifica, il Como sale a 11, il Monza a 10, rispettivamente terz’ultima e penultima in classifica.

Foto: twitter Monza