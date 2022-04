Caputo per la Sampdoria, Caprari per il pareggio dell’Hellas Verona: termina 1-1 l’anticipo del sabato sera che ha visto in campo scaligeri e blucerchiati. Punto importante per la squadra di Giampaolo, che mette fine alla striscia di tre sconfitte consecutive e si prepara al meglio per le ultime uscite. La squadra di Tudor, in attesa delle sfide di domani, consolida il nono posto.

Foto: Twitter Hellas Verona