Caprari: “Il Verona ha grande qualità. Obiettivi? Vincere il più possibile”

Grande successo del Verona, l’ennesimo in stagione. A Dazn il commento di Gianluca Caprari: “È una bella sensazione, volevamo questa vittoria perché dovevamo far capire che non era finito. Dopo la partita di Milano c’erano un po’ di strascichi ma oggi abbiamo dimostrato di saperci stare. Ci divertiamo. Questa squadra ha qualità. Oggi è l’ennesima prova che abbiamo fatto e abbiamo vinto. Tudor ti bacchetta quando c’è da bacchettarti e ti elogia quando c’è da elogiare. Dobbiamo ringraziarlo e lui ha trovato una squadra con qualità. Obiettivo? Vincere il più possibile poi si vedrà”.

FOTO: Twitter Verona