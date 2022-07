Caprari al Monza dieci giorni dopo: siamo in dirittura

L’assalto da parte del Monza per Gianluca Caprari parte la notte dell’8 luglio, esattamente dal blitz notturno anticipato da Michele Criscitiello durante la diretta di Sportitalia. Dal blitz sono passati dieci giorni. Si tratta di un altro colpo per il club brianzolo, operazione ben instradata che si avvia verso i dettagli: probabilmente prestito con obbligo di riscatto legato alla salvezza. Si prospetta una nuova avventura in Brianza per il fantasista italiano. E chissà se non riuscirà a ripetere la straordinaria stagione dello scorso anno dove, grazie ai 12 gol, ha conquistato anche la chiamata del ct Mancini.

Esclusiva – Blitz notturno del Monza. Dopo l’accelerata di ieri sera per Pinamonti, Galliani prova a chiudere per Gianluca Caprari. Trattativa avviata dopo la mezzanotte #sportitaliamercato @tvdellosport @ACMonza @Glongari @AlfredoPedulla — Michele Criscitiello (@MCriscitiello) July 8, 2022

