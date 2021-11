Capozucca svela: “Joao Pedro ha la cittadinanza italiana, può guadagnarsi un posto in Nazionale”

Intervistato da Radiolina, Capozucca ha svelato un retroscena su Joao Pedro: “Parlavo oggi con lui e gli ho detto: ‘Il tuo obiettivo è salvare il Cagliari, andare in nazionale e fare il Mondiale’. Magari con l’Italia, visto che ha la cittadinanza italiana. Mancano gli attaccanti in Nazionale, non capisco perché non possa essere preso in considerazione. Questa è una chicca che vi do in anteprima. Io ne ho parlato anche con persone importanti, guardate che Joao Pedro è italiano”. Sul mercato: “Nel caso di Nandez c’è un procuratore molto attivo. Sui giornali si parla di trattative che in realtà non ci sono. Nahitan è un giocatore importante, non sta rendendo al 100% perché aveva avuto dei problemi fisici. Quando lo abbiamo acquistato è stato fatto un investimento importante e non vedo perché dovremmo regalarlo a una società di prima fascia in prestito a cifre irrisorie. Godin? Sulla verità c’è sempre ben poco, le situazioni si possono concretizzare con le richieste reali”.

FOTO: Twitter Cagliari