Capozucca: “Salvarsi sarà come centrare una promozione. Daremo tutto”

Alla presentazione di mister Leonardo Semplici in casa Cagliari ha parlato anche il nuovo ds, Stefano Capozucca, che torna in Sardegna dopo alcuni anni.

Queste le sue parole: “Sono felice, onestamente non mi aspettavo di essere qui, perché il mio cuore è rimasto qui a Cagliari. Abbiamo dei rapporti ottimi con il presidente e come è arrivata la chiamata non ho riflettuto un secondo, spero di dare il mio contributo alla squadra per quella che sarà un’impresa. Io metto a disposizione del mister la mia conoscenza della piazza. Non ho la bacchetta magica ma darò la massima disponibilità per tutte le componenti. Salvarsi sarà come una promozione”.

Che ambiente ha trovato?

“Sicuramente non una piazza allegra, ma i giocatori sono delle persone, non certo degli imbecilli. Sanno bene in che situazione siamo: sono consapevoli che andiamo incontro a tre gare fondamentali per il futuro. Sappiamo che rischio corrono e che responsabilità hanno”.

Foto: Sito Cagliari