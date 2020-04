Capozucca rivela: “Lewandowski al Genoa? Era tutto fatto, ma poi Preziosi…”

Stefano Capozucca, ex direttore sportivo del Genoa, ha parlato ai microfoni di Radio Sportiva raccontando un retroscena di mercato su Robert Lewandowski: “Lewandowski al Genoa? Nel 2010 era un acquisto già fatto, Gasperini lo conosceva bene, doveva fare le visite mediche ma poi il presidente Preziosi fece saltare l’operazione. Milito? Arrivò in rossoblù per due lire ma poi diventò un campione importante negli anni successivi”.

Foto: Twitter ufficiale Champions League