Capozucca (ds Ternana): “Lucarelli mai in bilico. Se giochiamo come sabato, ci toglieremo delle soddisfazioni”

Il direttore sportivo della Ternana, Stefano Capozucca, ha rilasciato alcune dichiarazioni attraverso i microfoni di AM Terni Television: “Finalmente siamo riusciti ad unire la prestazione con i tre punti che era la cosa più importante perché continuare a dire che facevamo bene ma che non raccoglievamo punti era una storia che non andava bene, aspettavamo questa vittoria da un paio di partite, ci siamo andati vicino con delle buone prestazioni, a Como per esempio pensavamo di vincere, con il SudTirol abbiamo preso gol che era finita la partita a causa di un rigore maledetto che ci ha fatto perdere due punti invece con la Reggiana la partita si è messa subito bene, dopo 10 minuti eravamo sopra di due gol, la squadra ha giocato un buon calcio e questi 3 punti ci possono aiutare per ripartire”.

Poi ha proseguito parlando di Cristiano Lucarelli: “Non c’è mai stata la minima ombra su di lui, penso che D’Aniello non volesse dire quello, almeno spero. Non ho mai messo in discussione Cristiano Lucarelli e lo dimostra il fatto che venerdì prima della partita contro la Reggiana mi sono presentato con lui in conferenza stampa, per stargli accanto e dimostrargli il mio supporto in un momento non facile. Con il mister ho un buon rapporto sia come uomo che come professionista, Certo, non è che vincendo una partita abbiamo risolto tutti i nostri problemi, la classifica ancora non ci sorride, dobbiamo continuare a giocare come abbiamo fatto sabato e sono sicuro che ci toglieremo delle belle soddisfazioni”.

Foto: Instagram Lucarelli