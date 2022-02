Capozucca conferma: “Nandez alla Juve? Non voleva andare in prestito”

L’ultimo giorno di mercato vi abbiamo svelato per quale motivo si era interrotta la trattativa che avrebbe dovuto portare Nandez dal Cagliari alla Juve. Il club rossoblu aveva anche aperto al prestito con diritto di riscatto, ma il centrocampista e il suo entourage avevano detto no. A confermarlo è stato Stefano Capozucca, direttore sportivo rossoblù, che all’Unione Sarda ha spiegato così: “È uno dei giocatori più forti del Cagliari, è caratteriale, ambizioso e credo che abbia voglia di giocare nelle coppe europee. Lui non lo ha mai detto, questo lo voglio precisare, ma lo sappiamo. Detto ciò, i matrimoni si fanno in due, è sempre mancata la scintilla per approdare in un top club. Quest’anno, non è certo colpa del Cagliari se lui non è finito alla Juventus. Lo stesso Nandez non era convinto di andare in prestito con diritto di riscatto: “o mi vogliono, e allora vado”, dice lui, oppure “non voglio sentirmi sotto esame”. Una cessione con obbligo di riscatto, oppure resto in rossoblu, insomma. Lui è convinto di poter giocare in un club al top in Europa. Ora è a Cagliari ed è felicissimo di stare qui da noi, apprezziamo molto questo atteggiamento. La Roma non ci ha mai chiesto il giocatore, il Napoli non è in grado di prenderlo.”

FOTO: Lega Serie A