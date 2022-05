Capozucca: “Con Agostini abbiamo fatto la scelta migliore, non vogliamo retrocedere”

Stefano Capozucca, direttore sportivo del Cagliari, è intervenuto nel corso della conferenza stampa di presentazione del nuovo allenatore Alessandro Agostini: “Agostini non è una scelta di ripiego, anzi. Abbiamo ritenuto opportuno virare su di lui perché in questo momento lui è la soluzione migliore per questo momento, non certo la più semplice. Sono convinto che sia stata la scelta giusta. Non c’è molto tempo, ma siccome il Cagliari come società non intenda retrocedere, abbiamo fatto la scelta migliore“.

Foto: sito ufficiale Cagliari