Capoue: “Il Bayern è la squadra più forte di tutte. Siamo pronti a soffrire e a compiere un’impresa”

Étienne Capoue, centrocampista del Villarreal, ha parlato ad As in vista della sfida di Champions League contro il Bayern Monaco.

Queste le sue parole: “Non credo che ci distrarremo, le partite prima della Champions sono importanti e lo sappiamo. Vincere è fondamentale ma battere il Levante non sarà facile, Il Bayern. Non ci stiamo già pensando. È vero, abbiamo fatto bene finora. Il Bayern per me è la squadra più forte di tutte ma non ho paura di nessuno. A 33 anni è un sogno giocare contro il Bayern. Soffriremo di sicuro, ma siamo pronti a farlo, come accaduto anche con la Juventus, sono difficili da contenere e passeremo momenti difficili, ma abbiamo fiducia. Possiamo centrare una grande impresa”.