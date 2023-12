Capolavoro Frosinone al Maradona! I ciociari travolgono il Napoli e volano ai quarti di Coppa Italia (4-0)

Impresa storia del Frosinone al Maradona: 4-0 al Napoli e quarti di finale conquistati per gli uomini di Eusebio Di Francesco. Il primo squillo della gara è degli ospiti con una conclusione di Cheddira che sorvola di poco la traversa della porta difesa da Gollini. Il Napoli risponde con Lindstrom, ma Cerofolini è attento e respinge il tiro dell’esterno danese. Al 40′ il Napoli passa in vantaggio per pochi istanti: errore clamoroso di Okoli che serve all’indietro Cerofolini senza guardare, con il portiere che viene anticipato e poi saltato da Simeone. L’arbitro viene poi richiamato al VAR perché nel corso dell’azione Lindstrom aveva stoppato il pallone con l’aiuto di un braccio. L’ultimo squillo dei primi quarantacinque minuti porta il nome di Raspadori, ma il numero uno dei Ciociari respinge il tentativo su punizione dell’attaccante azzurro. Nella ripresa Mazzarri inserisce, prima Lobotka e Di Lorenzo e, poi, Kvaratskhelia e Osimhen. Ma è il Frosinone a sbloccare il match contro il Napoli al Maradona: angolo calciato dalla sinistra e perfetto colpo di testa di Barrenechea che sul primo palo anticipa Osimhen e Di Lorenzo e batte un incolpevole Gollini. Il Napoli prova a trovare il pareggio, ma al 69′ è il Frosinone a trovare nuovamente la via del gol. Grave errore di Giovanni Di Lorenzo che con un errato retropassaggio permette a Caso di ritrovarsi a tu per tu dinanzi a Gollini: l’attaccante di Di Francesco non sbaglia. Nel finale gli Azzurri provano a riaprire la partita, ma soccombono sotto i colpi degli uomini di Eusebio Di Francesco. Al 90′ Di Lorenzo -protagonista in negativo della serata – stende Soulé in area. Dal dischetto trasforma Cheddira. Passivo pesante, ma non è ancora finita. Lobotka perde palla sul pressing avversario, poi Lirola mette Harroui davanti a Gollini e lo batte con il piatto destro. Termina così 0-4 al Maradona, il Frosinone compie un vero e proprio capolavoro e vola ai quarti di finale di Coppa Italia dove troverà la vincitrice tra Juventus e Salernitana.

Foto: Instagram Frosinone