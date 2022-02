Capolavoro di Dzeko: Inter in vantaggio sulla Roma all’intervallo

Terminata la prima frazione di gioco tra Inter e Roma, in Coppa Italia, sull’1-0. Sono bastati solo 2 minuti all’Inter per passare in vantaggio. Sgroppata di Perisic sull’out di sinistra, cross perfetto per Dzeko che calcia al volo e insacca in rete. Nerazzurri padroni del campo e pericolosi al 6’ con una bordata di Barella dal limite che si stampa sulla traversa. La Roma si vede al 18’ con Zaniolo, che calcia ma è bravo Handanovic a respingere. Dopo questa occasioni, la gara torna sui binari dell’equilibrio con l’Inter padrona del campo e Roma meno confusionaria. Al 44′ Bastoni è costretto a lasciare il campo per un brutto infortunio alla caviglia destra, a causa di una distorsione. Al suo posto, De Vrij.

FOTO: Twitter Inter