La cessione di Leonardo Capezzi, in scadenza di contatto, al Perugia, sblocca la trattativa per il trasferimento di un altro centrocampista alla Salernitana. Stiamo parlando di Domen Crnigoj, in uscita da Venezia, e pronto a raggiungere la sua nuova destinazione. La Salernitana lo ha prelevato in prestito oneroso (350-400 mila euro) con diritto di riscatto.

Foto: Instagram Capezzi