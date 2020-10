Capello: “Vedo male le italiane in Champions. Il Milan ha chance scudetto in un torneo così incerto”

Intervistato da La Gazzetta dello Sport, Fabio Capello, ex tecnico, tra le altre, di Milan, Roma e Juventus, ha parlato di questa giornata di campionato appena trascorsa (anche se manca il posticipo tra Verona e Genoa di stasera). Il tecnico friulano ha parlato in particolare del Milan che secondo lui avrà chance per vincere lo scudetto.

Queste le sue parole: “Sono preoccupato per le 4 italiane impegnate in settimana in Champions, Hanno fatto 1 punto su 12. Lazio e Atalanta hanno perso male, l’Inter condannata dagli episodi ma ha meritato di perdere il derby e la Juve ha pareggiato a Crotone, con tutto il rispetto per i calabresi. Bene il Napoli e il Milan. I rossoneri sono davvero interessanti, hanno tanta vitalità, giocano un bel calcio e sono compatti, si aiutano l’un l’altro. Pioli? C’è tanto di Stefano in questo Milan. E’ una persona equilibrata e ha saputo gestire bene lo spogliatoio. Ha superato i momenti difficili in silenzio la scorsa stagione, si parlava di nuovi allenatori, nuova società, è stato bravo a tenersi stretto il suo Milan e ora si punta in alto. In un campionato così incerto può lottare anche per lo scudetto. Secondo me avrà la sua chance. La Juventus è un cantiere e se Pirlo non trova bene la quadratura perderà molti punti per strada. L’Inter sul più bello si perde sempre, l’Atalanta forse non è ancora da scudetto. Occhio al Napoli”.

Su Ibrahimovic: “L’ho avuto alla Juventus da giovanissimo. L’ho lanciato io in Italia, l’ho voluto fortemente. Unisce un elevato livello di professionalità a una personalità elevata. Un campione, che forse non ha vinto quanto meritava in carriera. Fa ancora la differenza a 40 anni, dimostra spirito di sacrificio e voglia di lottare. Fin quanto è così il Milan fa bene a tenerselo stretto”.

Sul derby: “E’ stata una partita bella, intensa, con ottime occasioni. Il Milan è partito forte e ha sfruttato una difesa dell’Inter da registrare, vedo giocatori fuori ruolo e non adeguati per quel ruolo. Però l’Inter resta superiore al Milan a livello tecnico e sicuramente riprenderà la strada lasciata per la corsa allo scudetto”.

Sui Maldini: “Sono partiti dal cuore della difesa con Cesare per arrivare in attacco con Daniel, passando per Paolo. Daniel può avere una bella carriera, ha qualità ed è supportato dal padre che può insegnargli tanto”.

Fonte Foto: Zimbio