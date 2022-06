Capello sull’Italia fuori dal Mondiale: “Alle volte vincere comporta la perdita di umiltà”

Nel corso dell’intervista rilasciata al Sun, Fabio Capello ha parlato della mancata qualificazione dell’Italia al prossimo Mondiale: “Perdere una coppa del mondo è più che deludente. È impossibile pensare che l’Italia non parteciperà al mondiale per la seconda volta di fila. La partita contro l’Argentina sarà importante e Mancini deciderà di mettere dentro alcuni nuovi giocatori, è importante per il futuro. A volte pensi che un giocatore sia buono, ma la maglia della Nazionale pesa. Sarà importante riformare lo spirito del gruppo. Abbiamo vinto un titolo, ma nelle qualificazioni mondiali non abbiamo giocato con lo stesso spirito. È possibile che a volte quando vinci qualcosa sei troppo felice e perdi umiltà. E a quel punto commetti errori e vai giù“.

Foto: kyivpost