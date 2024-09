Capello sulla Juventus: “È l’anti Inter? I nerazzurri sono una macchina rodata. Vlahovic godrà presto dell’aiuto dei nuovi arrivati”

Fabio Capello, intervistato dalla Gazzetta dello Sport, ha parlato di questo avvio di campionato della Juventus dopo il pareggio di ieri sera contro la Roma: “È normale che i bianconeri siano ancora in rodaggio. La formazione scesa in campo nel primo tempo di ieri, pur essendo quella vista a Verona, si può definire come sperimentare. Infatti la Juve ha creato pochissimo e ha lasciato spesso il pallino del gioco in mano alla Roma. Gli ingressi dei nuovi acquisti hanno mostrato molta più qualità in campo e infatti la Juve ha preso in mano la partita pur non riuscendo a vincerla”. Su Vlahovic: “Gioverà presto dell’aiuto dei nuovi arrivati. Molti acquisti sono a Torino da poco e devono ancora essere integrati ma quando Motta li avrà inseriti stabilmente nel suo calcio di sicuro Vlahović avrà le sue chances per far gol”. La Juve è la vera anti Inter del campionato? “È presto per dirlo ma la Juve concede molto poco all’avversaria ed è l’unica in campionato non avere ancora subito gol. E questo è un particolare molto importante in Italia. Solo il tempo ci dirà di più perché l’Inter è una macchina rodata che viaggia a pieni giri”.

Foto: Twitter Capello